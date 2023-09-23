برنامج تدريبي خاص لمصطفى شلبى فى الزمالك

شارك مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع شلبي لبرنامج تدريبي خاص في مران أمس الجمعة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران الفريق مساء اليوم مشاركة مصطفى شلبي بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.