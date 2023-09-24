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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة هيكل

هيكل
هيكل

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم السبت، اسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الحالية احتفالا، بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وفاز بالجائزة هذا العام كل من: عبد الله ابو ضيف، وأحمد رجب.

وتسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023، على المسرح الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وعدد كبير من الصحفيين ومحبي الاستاذ.

 حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، و خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد كبير من الإعلاميين وكبار الصحفيين والسفراء والشخصيات العامة.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة رئيسة مجلس أمناء (مؤسسة هيكل) هدايت هيكل، ثم عرض فيلم تسجيلي حول سيرة محمد حسنين هيكل.

بدأت الاحتفالية  بحضور نخبة من رجال الفكر والسياسة منهم الخبير الاقتصادي  منير فخري عبد النور و الأديب يوسف القعيد و الايب محمد السلماوي والفنانة يسرى والاعلاميين منى الشاذلي ولميس الحديدي وشريف عارف ومصطفى بكري   وحضور عناد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وإيناس عبد الدايم ونقيب الصحفيين خالد البلشي ومحمد محمد فائق وزير الإرشاد القومي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفريدة الشوباشي و حضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية أسماء الفائزين بالجائزة محمد حسنين هيكل عبد الله ابو ضيف وأحمد رجب

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