تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام بيرنلي، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ريجيلون، ليندلوف، إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، مكتوميناي، مجبري.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، هويلاند، راشفورد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.