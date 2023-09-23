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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: مصر تؤكد حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا

سامح شكري
سامح شكري

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، كلمة مصر في الدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، منذ قليل.

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شكري : مصر تدعم جهود مكافحة الارهاب بأفريقيا بمقاربة شاملة للاستراتيجية الأممية

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شكري: لن نتهاون في مسألة الأمن القومي المائي لبلادنا أو نستسلم لفرض الأمر الواقع

وأضاف "شكري"، خلال كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تؤكد حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، في مدي زمني محدد.

وأكد أن مصر تجدد رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي، وتحفظها على أي طروحات بديلة، تهدف إلى إلغاء دور المشرع الليبي، واستبداله بأجسام أخرى.

وأشار شكري، إلى أن القاهرة أطلقت مسار قمة حوار السودان؛ بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرا بالصراع، لتسوية الأزمة، وتخفيف تداعياتها الإنسانية، والعمل على وقف إطلاق نار مستدام، في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان، والحفاظ على مؤسساته.

الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقاتلين الأجانب القوات الأجنبية جهود مكافحة الإرهاب سامح شكري وزير الخارجية مجلس النواب الليبي

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