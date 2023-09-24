سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

تتصدر حالياً سلسلة آيفون 15 وعلى رأسها الأيقونة iphone 15 Pro Max كل الأسواق عقب كشف آبل عن أحدث هواتفها وأقواها على الإطلاق، الأمر الذى أزعج المنافس والغريم التقليدي سامسونج، التى قررت ان تنتقم على طريقتها من خلال تسريبها بعض مواصفاتها وحشها القادم بقوة Samsung Galaxy S24 Ultra.

ينتظر الكثيرون حول العالم من الآن مؤتمر ساموسنج للمطورين فى الخماس من أكتور المقبل، والمنتظر الكشف عن أحدث وأقوي هواتفها على الإطلاق Samsung Galaxy S24 Ultra، والذى سيقام في مركز موسكون بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Samsung Galaxy S24 Ultra

وبالرغم من أن مؤتمر مطوري سامسونج نادرًا ما يتم فيه الكشف عن أجهزة جديدة، إلا أن هناك تسريبات تشير إلى نية الصانع الكوري الكشف عن “سامسونج جالاكسي S24 ألترا” قبل بداية عام 2024.

كما سيتم الكشف عن واجهة تشغيل سامسونج One UI 6، وإصدار نظام Android 14، وبالطيع تقديمهم مع أهم هاتف لدي سامسونج الكورية.

Samsung Galaxy S24 Ultra

ومن المتوقع أن يصدر Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر 1155 دولاراً أمريكياً، كما سيأتى بشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع SUPER AMOLED، بسرعة تحديث 144 هيرتز فى الثانية لأول مرة، كما تعمل تحت أشعة الشمس بكل وضوح.



يوفر Samsung Galaxy S24 Ultra معالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen او Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 14، وجسد من الكامل من التيتانيوم.

كما ستصل دقة الكاميرا الخلفية الأساسية إلى 200 ميجا بكسل، وكاميرا تقريبية telephoto بدقة 50 ميجابيكسل، مع حساس ضوء أكبر لإلتقاط اكبر كمية ضوء ممكنة.