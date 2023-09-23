بعد وصول سعره 100 ألف جنيه.. ما هي مواصفات iphone 15 Pro Max

حالة من الجدل تسبب بها هاتف آيفون 15 برو ماكس فى الأسواق المصرية، بعد وصول سعره فور توافره ببعض المحال منذ ساعات بسعر وصل إلى 100 ألف جنيه، وهو سعر مبالغ فيه يصل إلى الضعف تقريباً.

الأمر الذى زاد من غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال منصات التواصل الإجتماعي، وعلقوا عليه من خلال المنشورات الساخرة، وتعجبوا من المبالغة فى سعر الهاتف بهذا الشكل.

أسعار iphone 15 Pro Max في الإمارات والسعودية

جاء هاتف iphone 15 Pro Max فى السعودية سعة 256 جبجابايت مقابل 5700 ريال سعودي، سعة 512 جيجابايت بسعر 6700 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعرها 7700 ريال.

بينما وصل سعر جوال iphone 15 Pro Max فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت بـ 5385 درهماً إماراتياً، بينما سعة 512 جيجابايت مقابل 6267 درهماً، وسعة 1 تيرابايت بسعر 7168 درهماً.

iphone 15 Pro Max

المواصفات

يأتى iphone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iphone 15 Pro Max

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.