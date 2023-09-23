عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد وصول سعره 100 ألف جنيه.. ما هي مواصفات iphone 15 Pro Max

iphone 15 Pro Max
iphone 15 Pro Max

حالة من الجدل تسبب بها هاتف آيفون 15 برو ماكس فى الأسواق المصرية، بعد وصول سعره فور توافره ببعض المحال منذ ساعات بسعر وصل إلى 100 ألف جنيه، وهو سعر مبالغ فيه يصل إلى الضعف تقريباً.

الأمر الذى زاد من غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال منصات التواصل الإجتماعي، وعلقوا عليه من خلال المنشورات الساخرة، وتعجبوا من المبالغة فى سعر الهاتف بهذا الشكل.

أسعار iphone 15 Pro Max  في الإمارات والسعودية

جاء هاتف iphone 15 Pro Max فى السعودية سعة 256 جبجابايت مقابل 5700 ريال سعودي، سعة 512 جيجابايت بسعر 6700 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعرها 7700 ريال.

بينما وصل سعر جوال iphone 15 Pro Max فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت بـ 5385 درهماً إماراتياً، بينما سعة 512 جيجابايت مقابل 6267  درهماً، وسعة 1 تيرابايت بسعر 7168 درهماً.

 

iphone 15 Pro Max

المواصفات

يأتى iphone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iphone 15 Pro Max

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

آيفون 15 برو ماكس آيفون iPhone 15 Pro Max iPhone الامارات السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

خصم 7000 جنيه على iphone 11 .. الحق العرض

كاميرا 200 ميجابكسل وأداء جبار.. أقوى موبايل ريلمي Realme للشباب والفئة المتوسطة

أخبار التكنولوجيا|أفضل موبايل Oppo للشباب بسعر مناسب.. وفعل هذه الإجراءات فورا لتأمين حساب فيسبوك

تكرار اختراق فيسبوك.. فعل هذه الإجراءات فورا لتأمين حسابك

انسى ارتفاع الأسعار.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل

كاميرا 108 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. أفضل موبايل Oppo للشباب بسعر مناسب

شاومي Xiaomi تقلب موازين الأسواق بهذا الهاتف.. اعرف مواصفاته

أخبار التكنولوجيا | أوفر برايس على iPhone 15 Pro Max.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

ترشيحاتنا

تاريخ ممتد من المودة والأخوة.. السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

جماعة الإخوان إرهابية |حمدي رزق لـ مرشحي الرئاسة : أكتبوا هذا التعهّد

أشرف بن شرقي يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري

أسعارها ارتفعت.. خبير: مقترحات لعدم الاعتماد على الكتب الخارجية

غدا.. استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ