iphone 15 Pro Max من الذهب بسعر 321 ألف جنيه فقط

يبحث الكثيرون عن التميز والتفرد من خلال أغلى وأثمن المقتنيات على الإطلاق، من هنا كانت فكرة شركة كافيار لتصنيع هواتف آيفون الفاخرة من الذهب والماس، والجلود والمعادن الباهظة، وها هي تقدم iphone 15 Pro Max من الذهب عيار 18 قيراط.

تقدم شركة كافيار من خلال فرعها فى دبي، هاتف iphone 15 Pro Max من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط مقابل 10390 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 321 ألف جنيه مصري.

iphone 15 Pro Max و iphone 15 Pro

بينما هاتف iphone 15 Pro من نفس نوع الذهب بسعر 9890 دولاراً، ما يعادل 306 ألف جنيه مصري.

iphone 15 Pro Max و iphone 15 Pro

يذكر أن هاتف iphone 15 Pro Max يمكنك الحصول عليه فى السعودية سعة 256 جبجابايت مقابل 5700 ريال سعودي، سعة 512 جيجابايت بسعر 6700 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعرها 7700 ريال.

بينما وصل سعر جوال iphone 15 Pro Max فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت بـ 5385 درهماً إماراتياً، بينما سعة 512 جيجابايت مقابل 6267 درهماً، وسعة 1 تيرابايت بسعر 7168 درهماً.

iphone 15 Pro Max

المواصفات

يأتى iphone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

أما iphone 15 Pro وصل سعره فى السعودية لسعة 128 جيجابايت 4700 ريال سعودي، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 5199 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 6200 ريالاً.

وسعر جوال iphone 15 Pro فى الإمارات لسعة 128 جيجابايت 4540 درهماً إماراتياً، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4960 درهماً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 5851 درهماً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 6742 درهماً.

iphone 15 Pro

المواصفات

يأتى جوال iphone 15 Pro بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة Ceramic Shield glass ضد الخدش والكسر بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع الـ“نوتش” للكاميرا الأمامية.

iphone 15 Pro

يقدم جوال آيفون 15 برو كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.8، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 15 برو بمعالج Apple A17 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

يمتلك جوال آيفون 15 برو بطارية بقوة 3200 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 برو في 4 ألوان وهي :الرصاصي، الأزرق الغامق، الأسود الأبيض.