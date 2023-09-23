لافروف يعلق على احتمالية امتلاك السعودية أسلحة نووية

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن امتلاك المملكة سلاحا نوويا، قائلًا إنها “جدية”.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف، في مؤتمر صحفي: "سمعت ما قيل: إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، فسنضطر نحن، المملكة العربية السعودية، إلى التفكير في الأمر أيضًا. أنا أعتبر هذا بمثابة بيان جدي، ولا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب".

وأضاف: "أكدت إيران مراراً وتكراراً أنها ليس لديها مثل هذه النية، حتى أن زعيمها الروحي أصدر فتوى وفقاً لذلك. وعلى هذا فإننا ننطلق من حقيقة مفادها أنه ما دامت إيران لا تمتلك قنبلة نووية، فلن يكون لدى جيران إيران إغراء لاتباع مثل هذا المسار".

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد للسعودية من حيازته بالمثل، لافتًا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.