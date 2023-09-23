عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يعلق على احتمالية امتلاك السعودية أسلحة نووية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن امتلاك المملكة سلاحا نوويا، قائلًا إنها “جدية”.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف، في مؤتمر صحفي: "سمعت ما قيل: إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، فسنضطر نحن، المملكة العربية السعودية، إلى التفكير في الأمر أيضًا. أنا أعتبر هذا بمثابة بيان جدي، ولا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب".

وأضاف: "أكدت إيران مراراً وتكراراً أنها ليس لديها مثل هذه النية، حتى أن زعيمها الروحي أصدر فتوى وفقاً لذلك. وعلى هذا فإننا ننطلق من حقيقة مفادها أنه ما دامت إيران لا تمتلك قنبلة نووية، فلن يكون لدى جيران إيران إغراء لاتباع مثل هذا المسار".

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد للسعودية من حيازته بالمثل، لافتًا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخارجية الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

بعد عرض الشباب السعودي | كولر يحسم مصيره مع الأهلي

الحكمدار إسماعيل بيومي لـ الشاهد : مشاركتي في حرب أكتوبر شرف

لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك

سامح شكري: إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة

لافروف يعلق على احتمالية امتلاك السعودية أسلحة نووية

افتتاح ميناء العريش البحري بالكامل في 2026.. مسئول يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ