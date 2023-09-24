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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الواحد السيد يرفض إلغاء عقوبة حسام عبد المجيد

عبدالواحد السيد
عبدالواحد السيد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة في الغرامة الموقعة من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على حسام عبد المجيد مدافع الأبيض والمقدرة بـ 200 ألف جنيه ، على هامش اعتراضه على استبعاده من قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة الماضية .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :رفض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إلغاء العقوبة المالية الموقعة على حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض. 

وكان الجهاز الفني قد وقع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد قدرها 200 الف جنيه بعد رفضه مرافقة الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري عقب خروجه من قائمة المباراة.

وأضاف : " عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك رفض إلغاء العقوبة الإدارية الموقعة على اللاعب بعد تدخل أكثر من لاعب في الفريق خلال الساعات الماضية لتهدئة الأجواء".

عبد الواحد السيد الزمالك حسام عبد المجيد

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