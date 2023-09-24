إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور الشمس بطولكرم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي أصيب بشظايا خلال مغادرة القوات مخيم نور الشمس في طولكرم.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن عبوة ناسفة إنفجرت في إحدى آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانسحاب من مخيم نور شمس عقب انتهاء عملية عسكرية.

وادعت قوات الاحتلال أنها دمرت عشرات العبوات المكونة من أسطوانات غاز جاهزة للاستخدام، والعديد من المكونات الخاصة بتصنيع العبوات، بجانب عبوات إضافية مدفونة تحت طرقات المخيم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد شابين فلسطينيين جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين.