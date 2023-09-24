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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انخفاض مرتقب في أسعار البصل.. نائب يعلق على قرار وقف التصدير

البصل
البصل

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر هذا العام وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل سيؤدى إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ومن ثَمَّ تحقيق  مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.

وقال " طنطاوى " في بيان له أصدره اليوم إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لتصدير المنتجات والسلع المصرية الصناعية والزراعية وغيرها الى الخارج لتوفير العملة الصعبة لمواجهة أزمة الدولار الا أن الحكومة لم تترد لحظة في اتخاذ قرار بوقف تصدير البصل فى الوقت الراهن حفاظاً على استقرار أسعار البصل وعوده الاستقرار الى أسعار البصل بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في أسعار البصل موجهاً التحية والتقدير للحكومة على هذا القرار.

وأكد النائب خالد طنطاوى ان صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالي حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري، موضحاً أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفًا من تكبد خسائر كما حدث في العام الماضي بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.

وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة اعداد خطط وسياسيات جديدة لمختلف المحاصيل الزراعية لتشجيع المزارعين على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه الى تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

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