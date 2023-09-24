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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 800 جنيه .. بشرى سارة لهؤلاء الموظفين

مكافأة مالية
مكافأة مالية

تسعي الدولة عبر وزارتها المختلفة إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال صرف المكافآت النقدية لهم بشكل دوري حيث قررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة نقدية للموظفين بقيمة 800 جنيه.

صرف مكافأة مالية 800 جنيها

وتسعي الوزارة من خلال صرف مكافأة مالية 800 جنيها للموظفين تقديرا لهم و لكل من أدى دوره بكفاءة في أنشطة برامج الحماية الاجتماعية من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية.

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800 جنيه مكافأة نقدية للموظفين


ومن المقرر صرف المكافأة النقدية للموظفين وفقًا للضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة ، كما أن المكافأة تأتي تقديرًا لجهود العاملين في الأنشطة الدعوية الصيفية.

وتأتي المكافآت في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا، وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.

ولا تتوقف المكافآت عند وزارة الأوقاف فقط ولكن هؤلاء الموظفين سيحصلون علي مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 1000 جنيه، لجميع العاملين بالهيئة والأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات.

مكافأة مالية لهؤلاء الموظفين

وتقدم المكافأة المالية لجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية والأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات إيمانا وعرفانا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في شتى ربوع مصر وأرجائها، وعملهم بلا كلل أو ملل لتلبية كل الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار 24 ساعة متواصلة.

ويتم  صرف المكافأة بالتزامن مع حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تتزامن إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

1200 جنيها مكافأة للعاملين بالأزهر

و من المقرر صرف مكافأة بقيمة 1200 جنيه مقطوعة من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2023-2024 لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها.

مكافأة مالية لهؤلاء الموظفين

وتقدم المكافأة المالية لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها قدرها 1200 جنيه .

مكافأة للعاملين بالأزهر

و تصرف مكافأة شيخ الأزهر، للمدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقادين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليويمة (عاملات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية خصما على بند 3 نوع 14 مكافأة الامتحانات.

الموظفين مكافأة مالية صرف مكافأة مالية وزاة الأوقاف الأزهر

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