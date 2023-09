الفنان مايكل كين يكشف سر السعادة والحياة الطويلة بعد بلوغه الـ90.. مفاجأة

بعد بلوغه عامه الـ90، كشف الفنان البريطاني الشهير مايكل كين عن نصائح للتمتع بحياة طويلة وسعيدة حيث صرح عن 3 من أسراره الخاصة التي اتبعها للعيش في هناء لأطول وقت ممكن.

الزواج من الأصغر سنًا

قال مايكل كين في مقابلته مع مجلة The Mail on Sunday's You إن سر السعادة والحياة الطويلة تكمن في 3 نصائح وهم (الزواج من الأصغر سنًا، والتوقف عن تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، وارتداء الأحذية الرياضية).

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تزوج مايكل كين من عارضة الأزياء شاكيرا باكش عام 1973 بعد أن رآها في إعلان تلفزيوني وكان يكبرها ب14 عام حيث كان عمرها 26 عامًا وهو 40 عامًا.

يذكر أن مايكل كين يلعب دور أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذي يتسلل من دار الرعاية الخاصة به لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لهبوط D-Day في نورماندي في فيلمه الأخير The Great Escaper.

وهو يلعب دور البطولة أمام جليندا جاكسون، التي توفيت في يونيو عن عمر يناهز 87 عامًا قبل عرض الفيلم مباشرة.