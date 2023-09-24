ليكون وزيرا بالحكومة.. نداء عاجل من محمد بن راشد لكل شاب وفتاة

حث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات" .

وأضاف: "نريده ملمًا بقضايا وطنه، واعيًا لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه .. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected] ".