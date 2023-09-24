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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث يترقب المهتمون بمتابعة سعر الدولار في البنوك رسميا وسط توقعات بتحريك طفيف في أسعار الدولار في البنوك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية على الإيداع والاقراض خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

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ويقدم صدى البلد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأحد بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، يعرضها صدى البلد في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

 

 

أما الذهب يبحث الآلاف عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة بالتزامن مع تراجع  سعر الأوقية عالميا، وقرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 وعيار 18 الأكثر بحثا لشراء المشغولات الذهبية.

 

وللراغبين في شراء المصوغات والمشغولات المختلفة ، يكون سعر جرام الذهب عيار 18 ، أهم ما يبحث عنه المشترين، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج، والذي تراجع عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,886 جنيها.

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