تضامن دمياط تطلق مبادرة "أهلا مدارس" لتقديم الدعم لـ 300 أسرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة "أهلاً مدارس" التي تهدف إلى تقديم الدعم لـ 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورة منال عوض، بتكاتف كافة الجهات لتقديم سُبل الدعم اللازمة للأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023 /2024.



وأكدت مدير عام التضامن الاجتماعي الشيماء عبد المعطي- في بيان اليوم- أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم للأرامل من الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد أدنى ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك بواقع 300 أسرة.

حيث يشمل الدعم المقدم مبلغًا نقديًا و"كوبون" استلام الزي المدرسي وحقيبة وأدوات مدرسية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الجمعيات الأهلية، كما سيتم التوزيع من خلال 11 إدارة اجتماعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الأسبوع القادم.