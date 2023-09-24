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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف مهنئًا باليوم الوطني: العلاقات "المصرية - السعودية" قوية وراسخة

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ 93، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

وأشاد نقيب الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف بيت الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشدد نقيب الأشراف، على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، مؤكدا أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تنعم جميع بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار، ويجنبها ويلات الحروب.

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