الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لشاب بحوزته طلقات نارية في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة شخص بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه لإحرازه طلقات نارية في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف، أمر الإحالة، الصادر من النيابة العامة، لأنه في ٢٠٢٣/٥/٢٢، أحرز طلقات نارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

مدينة نصر

وأسند أمر الإحالة،للمتهم أحراز ذخائر (طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات في مدينة نصر .

قطاع الأمن الوطني

وأوضح أمر الإحالة، أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة،لضابط بقطاع الأمن الوطنى، بضبط وتفتيش شخص المتهم أيمن ع.، انتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر (طلقة أحرزها بغير ترخيص، وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به، الضابط بقطاع الأمن الوطني بالتحقيقات وما ثبت بتقرير إدارة مسرح العمليات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية .

و شهد، ضابط الأمن الوطني، بالتحقيقات أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على طلقة وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.

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وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكسولة و سليمة وصالحة للإستعمال على الأسلحة عيار ٧,٦٢×٣٩ مم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه، حملت، القضية رقم ۸۱۸۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢٣ كني القاهرة الجديدة