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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة زيلينسكي بنوبة غضب.. روسيا توجه ضربة مدمرة لأوكرانيا تفقدها الدعم الأمريكي

روسيا وأمريكا وأوكرانيا
روسيا وأمريكا وأوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أمريكا كانت فاشلة بسبب خسارة أوكرانيا للمناطق التي تحتاجها واشنطن للوصول إلى الموارد الطبيعية.

وأضاف جونسون: "ربما لم تسر هذه الاجتماعات على ما يرام، لأن فرص الاستثمار في أوكرانيا غير واعدة… لماذا؟ لأن أغنى المناطق والقاعدة الصناعية في أوكرانيا تقع في الأراضي التي حررتها روسيا وستسيطر عليها".

وأوضح أن “أمريكا أرادت الوصول إلى المناطق الغنية بالموارد في أوكرانيا قبل أن تسيطر عليها روسيا، حيث أدت سيطرة موسكو علي هذه المناطق إلى فقدان أمريكا اهتمامها بكييف، ولهذا السبب كان زيلينسكي غير راضٍ عن الاجتماعات في الأمم المتحدة، حيث لم يتم وعده بمزيد من الأسلحة”.

وأضاف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "ربما لم يتلق زيلينسكي أفضل الأخبار".

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصيب بنوبة غضب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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