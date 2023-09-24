مرشح رئاسي أمريكي يرفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ومزاعم المثليين

صرح رون ديسانتيس، المرشح الجمهوري البارز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، إنه يعتقد أنه ليس من مصلحة الناتو قبول أوكرانيا كعضو فيه، وفق ما ذكرت صحيفة ذا كييف إندبندنت الأوكرانية.

وقال ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا: "لا أعتقد أن عضوية (أوكرانيا) بالناتو في مصلحتنا.. كل ما سنحصل عليه هو إضافة المزيد من الالتزامات علينا، لذلك فإذا كنت تضيف على نفسك المزيد من الالتزامات فما هي الفوائد التي ينحصل عليها في المقابل؟".

وأضاف أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تمنح أوكرانيا "شيكًا على بياض" دون محاولة إنهاء القتال بالقوة.

ووصف التدخل الروسي في أوكرانيا بأنه "نزاع إقليمي" لكنه أيضا أدان الدخول الروسي المسلح في أوكرانيا.

ويُعرف ديسانتس في الولايات المتحدة بسياساته اليمينية، مثل حظر جميع المناقشات حول التوجه الجنسي في جميع المدارس العامة في فلوريدا، وخلافه المعلن مع شركة ديزني بشأن تصريحاتها الداعمة للمثليين، معتبرا توجهم أمر عبثي.

وقال إنه إذا انتخب رئيسا، فسوف يلغي تمويل لقاحات كوفيد ويلغي دائرة الإيرادات الداخلية وإدارات التعليم والتجارة والطاقة.