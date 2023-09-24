قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرب البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن فقدان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التمويل اللازم لكافة خدماتها، يأتي بالتزامن مع ما تشهده فلسطين الآن من أعمال عنف من جانب الاحتلال الاسرائيلي باتجاه المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضافت السلامين خلال إفادتها على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"، أن هناك تخوفات في مخيمات شمال الضفة الغربية، خصوصا مخيم نور شمس ومخيم جنين وغيرها من المخيمات ومخيم العين و بلاطة وعسكر في نابلس من انتهاكات قوات الاحتلال.

المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في رام الله أن هذه التخوفات تأتي في ظل التصعيد الأكبر من قبل المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد في منطقة المخيمات، ناهيك عن تخريب البنية التحتية بالمخيمات الذي تقوم بها قوات الاحتلال ما بين الحين والآخر.

وأوضحت أن وكالة أونروا تدفع رواتب الموظفين وتنفق على المدارس وغيرها من الخدمات داخل مخيمات الضفة الغربية، ولكن توقف التمويل يعني توقف الحياة الإجتماعية داخل المخيمات.