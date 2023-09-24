عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرب البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى
الاحتلال الاسرائيلى

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن فقدان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التمويل اللازم لكافة خدماتها، يأتي بالتزامن مع ما تشهده فلسطين الآن من أعمال عنف من جانب الاحتلال الاسرائيلي باتجاه المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضافت السلامين خلال إفادتها على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"، أن هناك تخوفات في مخيمات شمال الضفة الغربية، خصوصا مخيم نور شمس ومخيم جنين وغيرها من المخيمات ومخيم العين و بلاطة وعسكر في نابلس من انتهاكات قوات الاحتلال.

المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في رام الله أن هذه التخوفات تأتي في ظل التصعيد الأكبر من قبل المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد في منطقة المخيمات، ناهيك عن تخريب البنية التحتية بالمخيمات الذي تقوم بها قوات الاحتلال ما بين الحين والآخر.

وأوضحت أن وكالة أونروا تدفع رواتب الموظفين وتنفق على المدارس وغيرها من الخدمات داخل مخيمات الضفة الغربية، ولكن توقف التمويل يعني توقف الحياة الإجتماعية داخل المخيمات.

الاحتلال الاسرائيلي البنية التحتية القاهرة الإخبارية الفلسطينيين شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيل مخيم نور شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يضغط على وكالة أونروا لوقف مساعداتها للفلسطينيين

أسامة ربيع يكشف صعوبات أعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لقناة السويس

إعلان صادم من المجلس الرئاسي الليبي بشأن حجم الكارثة في درنة

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم

سعره وصل 100 ألف جنيه| إزاي تشتري أيفون 15 الجديد بنصف الثمن.. اعرف الطريقة

قريبا على شاشات التليفزيون.. صناع فيلم "تاج" لـ تامر حسني يزفون بشرى لجمهوره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ