بمذاق شهي .. طريقة عمل بودينج الموز للأطفال

بودينج الموز والبسكويت اللذيذ يتميز بسهولة التحضير ومحببة لدى الكثير، بطبقات الويفر والموز والحليب تعطي مذاقاً رائعاً و مميزاً ، كما ان بودنج الموز للاطفال حلويات مغذية و غنية بالطاقة و تساعد على نمو الأطفال .





طريقة عمل بودينج الموز بدون



المقادير:

‏- 3 كوب حليب

‏- ½ كوب سكر

‏- ¼ كوب نشاء

‏- 1 موز صغير مهروس

‏- 2 موز مقطع (للتزين)

‏- 5 بسكويت دايجستف (للتزين)

طريقة التحضير:

اخلطي النشا والسكر والحليب في قدر على حرارة متوسطة مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر والنشا في الحليب ويبدأ المزيج في الغليان ويصبح كثيفاً.

أضيفي الموز المهروس وقلبي.

ازيلي القدر عن النار واتركي المزيج حتى يبرد قليلاً.

وزعي المزيج في أكواب أو أطباق صغيرة وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

قدميه بارداً ووزعي الموز الشرائح والبسكويت على كل طبق.









