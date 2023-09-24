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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفه جديدة .. طريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي

طريقة عمل صينية الدجاج
طريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي

صينية الدجاج بالزبادي من الوجبات الأساسية على مائدة الطعام وتعد من الوصفات الصحية والشهية لأنها بالبروتينات والعناصر الغذائية وهي طريقة جديدة ومزيج من المكونات مختلف لعمل فراخ في الفرن بطعم جديد ولذيذ وفيما يلي خطوات التحضير:

طريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي:

المقادير:

‏-  6 قطع دجاج منظف
‏-  1 كوب زبادي
‏-  1 ليمونة عصير
‏-  3 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  1 معلقة كبيرة معجون طماطم
‏-  1 معلقة كبيرة خل
‏-  1 معلقة صغيرة ثوم مهروس
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة كركم
‏-  ½ معلقة صغيرة قرفة
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ½ معلقة صغيرة بهارات مشكلة


طريقة التحضير:

اخفقي الزبادي مع الثوم جيداً.
أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والهيل والقرفة والكركم واخلطي جيداً.
أضيفي عصير الليمون والخل وزيت الزيتون وحركي المزيج.

أضيفي الدجاج المقطع وقلبي الدجاج بالتتبلة جيداً حتى يتغطى بالتتبيلة وغطي الطبق واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ضعي الدجاج مع التتبيلة في صينية الفرن وغطي الصينية بورق الأولمنيوم وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة لمدة ساعة وربع حتى ينضج الدجاج.

حمري وجه الصينية وقدمي الدجاج ساخناً إلى جانب الأرز أو الخضار أو طبق من السلطة حسب الرغبة.

فراخ بالزبادي صينية فراخ بالزبادي صينية الدجاج زبادي دجاج

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