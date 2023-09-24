فتوى بالذكاء الإصطناعي .. رجال الدين في إيران يتطلعون للمستقبل

تُعرف مدينة قم المقدسة في إيران بأنها مركز للتعليم الإسلامي الشيعي أكثر من كونها مركزًا للتكنولوجيا المتطورة.لكن، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، وصلت موجة الاهتمام العالمي بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلي المدينة الإيرانية وزعمائها الدينيين المعممين.

أفاد تقرير فاينانشال تايمز، أن علماء إيران الدينيين يحرصون على استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل النصوص الإسلامية الطويلة بحثا عن التوجيه إلى إصدار المراسيم الدينية.

قال محمد قطبي، الذي يرأس منظمة مرتبطة بالدولة في قم تشجع نمو شركات التكنولوجيا: "لا يمكن للروبوتات أن تحل محل كبار رجال الدين، لكنها يمكن أن تكون مساعدا موثوقا يمكن أن يساعدهم على إصدار الفتوى في خمس ساعات بدلا من 50 يوما".

أكد محمد قطبي، أن رجال الدين لا ينبغي أن يعارضوا رغبة الإيرانيين في المشاركة في التقدم التكنولوجي العالمي. وقال: "مجتمع اليوم يفضل التسارع والتقدم".

تبحث المؤسسة الدينية الإيرانية عن طرق لتسخير التكنولوجيا منذ انعقاد أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في مدينة قم عام 2020. وقد تحدث رئيس مدرسة قم العلمية، وهي أكبر مؤسسة من نوعها في العالم الشيعي، مؤخرًا عن كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتسريع الدراسات الإسلامية لطلبة الدراسات العليا.

قال آية الله علي رضا عرفي في يوليو: "يجب على الحوزة أن تشارك في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقدمية والذكاء الاصطناعي". "علينا أن ندخل في هذا المجال لتعزيز الحضارة الإسلامية."

كما حث آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، رجال الدين على إيلاء المزيد من الاهتمام لإمكانيات الذكاء الاصطناعي، قائلاً في يونيو إنه يريد أن تكون البلاد على الأقل من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث الذكاء الاصطناعي.

تتخلف إيران عن المنافسين الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين لديهم خطط طموحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز اقتصاداتهم. ولكن من خلال الإشارة إلى دعمه، أعطى خامنئي رجال الدين تفويضًا لمتابعة التكنولوجيا المتطورة في محاولة للحاق بالركب.

يأتي الدخول في مجال الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة الدينية في إيران ضغوطا غير مسبوقة لتخفيف القيود الاجتماعية والدينية الصارمة، وخاصة على النساء.

أكد محمد قطبي أيضًا على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي بالضرورة إلى أن تصبح إيران أكثر انسجامًا مع وجهات النظر العلمانية للغرب. وقال: نحن نعمل على توطين استخدام التكنولوجيا لأن قيمنا الثقافية تختلف.