بالأبيض | إطلالة جريئة لـ مي حلمي تثير إعجاب متابعيها

خطفت الإعلامية مي حلمي، أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

وتألقت مي حلمي، بإطلالة جريئة باللون الأبيض، ببطن مكشوف، واختارت أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.