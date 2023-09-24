هنا شيحة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها، بإطلالة جذابة.

وتألقت هنا شيحة في الصور، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا مكشوفت بصيحة الكتف الواحد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة في الدراما مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، مصطفى درويش، سلوى محمد على، نور النبوي، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وشاركت هنا شيحة في مسلسل "موجة حارة"، بطولة رانيا يوسف وإياد نصار وسيد رجب وخالد سليم وهالة فاخر، وإخراج محمد ياسين، عن رواية “منخفض الهند الموسمي” للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو و حوار مريم ناعوم.