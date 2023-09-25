حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أنجز غايته وتنفيذها في غاية الاهمية

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني أنجز غايته، ويتبقى وضع المخرجات والتصورات التي نبعت من الحوار على طاولة الدرس والتحليل من أجل تنفيذها على النحو الذي ستراه الدولة مناسبا.

واكمل عبد العزيز خلال حواره لـ صدى البلد أن الحوار وتوصياته في غاية الأهمية ولكن الأهم من ذلك هو ان ترى توصياته ومخرجاته النور من اجل التطبيق العملي، وتفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار يكلل مجهودات القائمين عليه والمشاركين به بالنجاح.

اما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية قال عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة لديه أولويات يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة أبرزها العمل عليها وهى أهمية استمرار النهج الخاص بفتح المجال العام والحوار الوطني، وتحويل مخرجاته إلى واقع يشعر به المواطن والنخب السياسية على حد سواء.

ونوه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخص المناسب للعبور بمصر إلى بر الأمان، باعتباره زعيمًا تاريخيا استثنائيا استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو موضحا أنه الأقدر والأكفأ على قيادة المرحلة المقبلة لأنه يمثل كافة المصريين، كما أنه الأوفق والأقدر على تجاوز ما تمر به مصر من التحديات الخارجية، بجانب التحديات الاقتصادية.