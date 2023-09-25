عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هروني بوس.. دياب يستعد لطرح أحدث أغنياته

دياب
دياب

يستعد المطرب دياب لطرح أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دياب بدأ الترويج للأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: قريبا.

ولم يكشف دياب حتى الآن عن فريق عمل الأغنية، مؤكدا انها سوف تطرح خلال أيام قليلة من الآن ووقتها يتم الاعلان عن تفاصيلها.

 

حبة طبطبة 

وكان المطرب دياب قد طرح منذ فترة بمشاركة فريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

 

 أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

 

كلمات الأغنية

 وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

هروني بوس المطرب دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

قرار عاجل من الأهلي بشأن مصير كريستو من الرحيل عن الفريق

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

موضوعات متعلقة

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة الفنان الشاب أحمد عصام

اتفتح عليّا باب الشقة وأنا في سابع نومة| سرقة فريدة سيف النصر

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

أخبار الفن| بوس وأحضان بين الزغبي ومحمد رمضان بعد الصلح.. والنجوم يحيون ذكرى رحيل هشام سليم

سوما بندوة صدى البلد: لم استقر على أغنية أعود بها إلى الجمهور

مؤلف سفاح الجيزة يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ

12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت

نوفمبر المقبل.. وائل جسار ومي فاروق يحييان حفلا غنائيا في الكويت

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: الچيم بيخلي الست زي الحصان وممشوقة زي الخشب الأبانوس

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

عقوبات المتورطين في تسجيل المكالمات وفقا للقانون

اعتقاد خاطئ عند سماع قوله تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء»

الأهلي يختار إمام عاشور نسرا لمباراة سانت جورج.. والأخير يعلق| شاهد

رقم يخض.. المصريون ينفقون 135 مليار على السجائر سنويا وهذا نصيب الفرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ