هروني بوس.. دياب يستعد لطرح أحدث أغنياته

يستعد المطرب دياب لطرح أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



دياب بدأ الترويج للأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: قريبا.



ولم يكشف دياب حتى الآن عن فريق عمل الأغنية، مؤكدا انها سوف تطرح خلال أيام قليلة من الآن ووقتها يتم الاعلان عن تفاصيلها.





حبة طبطبة

وكان المطرب دياب قد طرح منذ فترة بمشاركة فريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.