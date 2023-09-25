بفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الانظار بجمالها

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقعانستجرام .





وتالقت رانيا يوسف بظهورها بفستان باللون الابيض اتسم بستايل الكاجوال مجسم و مكشوف الاكتاف وهو ما كشفعن خصرها المنحوت ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا علىكتافيها.





وتتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمتميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد رانيا يوسف ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.









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