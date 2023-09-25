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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب.. زيزو ينضم لقائمة الزمالك أمام المقاولين العرب

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو من المشاركة مع الفريق. 

وقال: " زيزو أشار لعدم دخول قائمة الزمالك أمام المقاولين العرب غير بعد حصوله على مستحقاته.. وحصل على 50% منها". 

زيزو مطلوب في إيفرتون الإنجليزي 

وفجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة حول أحمد سيد زيزو إذ قال عبر برنامجه إن اللاعب مطلوب للاحتراف في الدوري الإنجليزي في يناير القادم.

وقال عبد الهادي إن اللاعب أحمد سيد زيزو جناح الزمالك، تلقى عرضًا من أحد الشركات النمساوية للاحتراف في الدوري الإنجليزي وتحديدًا في نادي إيفرتون.

وأضاف أن نادي إيفرتون الذي يقبع في مدينة ليفربول وأول نادي تم تأسيسه بالمدينة الشهيرة، يتابع زيزو، منذ فترة.

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