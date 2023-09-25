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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاروق جعفر عن فتح باب التبرعات لتنمية الموارد: نادي الزمالك «مش هيشحت»

فاروق جعفر
فاروق جعفر

كشف كابتن  فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، أنه قرر الترشح  لمنصب رئيس نادي الزمالك أنه لا أحد يعلم حجم مديونيات نادي الزمالك إجمالاً حتى الان وأنه  يتحدى أي شخص يتحدث عن أرقام أن  يأتي بما يثبت كلامه  من وثائق وأرقام  حقيقية".


وتابع خلال لقاء  عبر "برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:" ماحدش يعرف حجم  مديونية  نادي الزمالك وأتحدى أي حد يعرف تلك المديونية والي يقول  يجيب ورق  نمشي عليه".


وواصل: "الحديث عن مديونيات تتجاوز مليار ونصف الجنيه أعتقد غير دقيق و الكلام يقال اسهل من كتابته   وأن الحديث عن المديونيات  لابد ان يكون مبني على وثائق واوراق  وحتى لو رئيس اللجنة المؤقتة الحالية  لم يكن يعرف ذلك على وجه الدقة و لا يوجد حتى الان أوراق تحدد حجم المديونية .

 


وأوضح أن المديونية  مكونة من أشياء كثيرة الضرائب وهي حق الدولة وخط أحمر بالإضافة لمشكلات تتعلق بمشاكل مع الاتحاد الدولي والافريقي في مستحقات  اللاعبين لافتاً إلى ضرورة  وجود  مجلس إدارة لديه  خبرات كافية لإدارة ملف  المديونيات وتسويتها ".


وشدد  فاروق جعفر: "حتى نقول مديونيات الزمالك "لا بد أن نتحدث بالورق" حتى تكون الأرقام صحيحة، هناك من يفكر في أمور عديدة مثل "لو مخدتش الكرسي مش هيدفع""

وعن إمكانية فتح باب التبرعات قال : " نادي الزمالك "مش هيشحت"، وأنا ضد ذلك والزمالك كبير ولا يجوز الحديث عن ذلك".


وأضاف "لدينا أزمات في النادي مع غرامات مع المياه والكهربا وأمور عديدة ولا بد أن يكون مجلس الإدارة صاحب خبرات، وسيتم توزيع المهام، ولا أصدق أي كلام لأنه لا أحد يجمع المديونيات الموجودة على الزمالك".


وأوضح لاعب ومدرب الزمالك السابق: "الكل يقول أرقام مختلفة وكيف نصدق ذلك، هاني العتال يحاول مراضاة اللاعبين".وتابع: "نسمع عن كلام أن ممدوح عباس مستعد للتنازل عن مستحقاته القديمة، لا بد أن نتعلم من الصفحة السابقة، الإدارة المالية لم تخطط بالشكل الأمثل".وأتم: "الخطط تسير بشكل منظم، أريد التعاقد مع 3 لاعبين على سبيل المثال في فريق كرة القدم، والسلة والطائرة وهكذا، تحديد متطلباتك أمر مهم".

فاروق جعفر الزمالك رئيس نادي الزمالك كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي

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