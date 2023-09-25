موجز السوشيال: زيزو ينضم لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون بعد هذا التصرف.. وإبراهيم سعيد يهاجم لاعبين بالأهلي بعد مباراة سانت جورج

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محمد صلاح ورقة بحثية عن مفاوضاته ووكيل أعماله رامي عباس عن التجديد مع ليفربول، في هارفارد بيزنس سكول.

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء اللاعبين بعد مباراة سانت جورج بدوري أبطال افريقيا.

وكتب: “‏في ٢ لاعيبة لو فضلوا بالمستوى ده هيخسروا مكانهم الأساسي في تشكيلة الأهلي الموسم ده”.

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو من المشاركة مع الفريق.

وقال: " زيزو أشار لعدم دخول قائمة الزمالك أمام المقاولين العرب غير بعد حصوله على مستحقاته.. وحصل على 50% منها".