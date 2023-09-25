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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: زيزو ينضم لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون بعد هذا التصرف.. وإبراهيم سعيد يهاجم لاعبين بالأهلي بعد مباراة سانت جورج

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

محمد صلاح في هارفارد بعد تجديد عقده مع ليفربول| شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشر محمد صلاح ورقة بحثية عن مفاوضاته ووكيل أعماله رامي عباس عن التجديد مع ليفربول، في هارفارد بيزنس سكول.

 

هيخسروا مكانهم.. إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة سانت جورج

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء اللاعبين بعد مباراة سانت جورج بدوري أبطال افريقيا. 

وكتب: “‏في ٢ لاعيبة لو فضلوا بالمستوى ده هيخسروا مكانهم الأساسي في تشكيلة الأهلي الموسم ده”. 

 

لهذا السبب.. زيزو ينضم لقائمة الزمالك أمام المقاولين العرب

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو من المشاركة مع الفريق. 

وقال: " زيزو أشار لعدم دخول قائمة الزمالك أمام المقاولين العرب غير بعد حصوله على مستحقاته.. وحصل على 50% منها". 

أبرز العناوين إبراهيم سعيد اداء لاعبي الاهلي المقاولين العرب لاعب النادي الأهلي السابق محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى

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