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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل 80 شخصا من ممثلي الأديان والطوائف بالمقر البابوي

صدى البلد

استقبل قداسه البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة يقارب عددها ٨٠ شخصًا من ممثلي الأديان والطوائف من مختلف أنحاء العالم، بحضور نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر.

جاءت هذه المجموعة إلى مصر في زيارة تقديس إلى طريق رحلة العائلة المقدسة تنظمها هيئة "الحياة الحقيقية مع الله"، وألقى قداسته عليهم محاضرة عن تاريخ مصر وجغرافيتها وتأثير ذلك على الحياة الروحانية، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية، وعن العائلة المقدسة، وعن مصر الحديثة.

وقدم قداسته هدايا تذكارية لهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته مع الحضور.

 

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