البابا تواضروس يستقبل أعضاء فريق "كوبتك أورفانز" بالمقر البابوي

استقبل قداسه البابا تواضروس الثاني، ٩٧ شخصا من أعضاء فريق عمل هيئة "كوبتك أورفانز" بمكاتب مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقدمت المهندسة نرمين رياض مؤسسة الهيئة عرضًا لإحصائيات تخص عمل الهيئة وما حققته خلال ٣٥ عامًا، حيث خدمت حتى الآن حوالي ٧٥ ألفًا من الأطفال والشباب بكل مشروعاتها، التي تهدف لتمكينهم والوصول بهم ومعهم إلى أفضل مستوى تعليمي وتنشئة شخصيات فعالة في المجتمع والكنيسة، وأيضًا جيل من المتطوعين من داخل مصر ومن المصريين بالخارج.

وأوضحت أن عمل الهيئة يتم بالمشاركة مع ٦٦ من الآباء الأحبار داخل مصر من خلال برنامج "لست وحدك"، و١٨٤ جمعية أهلية من خلال برنامج "ابنتي الغالية".

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عليهم كلمة روحية، تأمل خلالها فيما تعنيه كلمة "خادم":

خ: خالٍ من العيوب (أي أنه يجاهد ضد العيوب)، وأشار إلى أهمية مهارة العمل في فريق (Teamwork).

ا: أب/ أم (ارتباط الخدمة بروح الأبوة والأمومة).

د: دارس للكتاب المقدس، مؤكدا على الحضور ضرورة أن يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، وقال قداسته إن كلمة "Bible" يمكن أن تكون اختصارًا لجملة "Basic information before leaving earth" (المعلومات الأساسية قبل مغادرة الأرض).

م: محب، متواضع، فالنجاح مرتبط بالمحبة والتواضع.

وأجاب قداسته على أسئلة الحضور ووزع هدايا تذكارية عليهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته معهم.

كوبتك 1

كوبتك 2

كوبتك 3