تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة لامتلاكه كلب عقر مدير بنك بالشيخ زايد

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة مصرع مدير بنك بسبب عقر من كلب البيتبول، لجلسة 30 سبتمبر لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة محاكمة زوج ومديرة منزل المذيعة أميرة ابو شنب فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، وشهدت المحكمة تغيب المتهمين عن المحاكمة.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، وكانت حددت جلسة 11 سبتمبر نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

كلب مفترس

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.