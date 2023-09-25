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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة.. غلق منشأة لجمع وفرز القمامة والبلاستيك وسط الكتلة السكنية ببولاق الدكرور

غلق منشأة
غلق منشأة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامآ بالغآ بدراسة وفحص الشكاوي المقدمة من المواطنين والواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.

وشدد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل علي فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين والإستماع إلى مقترحاتهم ووضعها في الاعتبار وبحث الشكاوي التي تواجههم والعمل علي حلها  .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال متابعته اليومية لشكاوي المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وتابع اللواء أحمد راشد الشكاوي التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والتي ضمت قيام أحد المواطنين المقيم بمنطقة مناشي البلد بمنشأة القناطر ببناء عدد اربع محلات مخالفة دون الحصول علي التراخيص اللازمة ، وعلي الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة الأعمال المخالفة حتي سطح الأرض  وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف لعدم السماح بتكرار المخالفة مجددآ .
واستجابت محافظة الجيزة لشكوي أحد المواطنين المقيم بشارع ادهم فتحي متفرع من شارع الملكه لتضررهم من وجود محل ومخزن يقوم بتشوين مخلفات القمامة ومخلفات الكراتين والبلاستيك بهدف فرزها وإعادة تدويرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لعدم توافر عناصر الحماية المدنية. 
وعلي الفور قام حي بولاق الدكرور برفع كافة المخلفات الموجودة بالموقع محل الشكوي وغلقه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه لعدم تكرار المخالفة حرصآ علي آمن وسلامة قاطني العقار. 
وبفحص الشكوي المقدمة من أهالي سكان منطقة كازروني بنزلة الأشطر بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من نقص الخدمات مثل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة تليفونات أرضية تبين أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الاشطر بنسب تنفيذ وصلت إلي ٩٧%  ، إلي أنه تبين أن أرض الكازروني محل الشكوي خارح الحيز العمراني وسيتم توصيل لها خدمات المياه والصرف الصحي فور أعتمادها وأدراجها داخل الحيز العمراني واستكمال تنفيذ المشروع .
وتلقت محافظة الجيزة  شكوي سكان شارع مسجد السلام لوجود مخلفات قمامة حول غرفه الكهرباء الموجود أمام مدخل الشارع مما يعرقل الحركة المرورية  وعلي الفور قام الحي برفع مخلفات القامة إلي جانب قيام شركة الكهرباء برفع غرفه الكهرباء لعدم اعاقة المرورية .
واستجابت محافظة الجيزة شكوي سكان شارع القومية العربية بجوار محطة المترو التي تلقتها الصفحة الرسمية بوجود مخلفات قمامة وبلاعة صرف مكشوفة ، حيث كلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة وعدم السماح بتكرار الشكوي ، وعلي الفور قامت الأجهزة التنفيذية المختصة برفع مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوي مع تركيب غطاء لبلاعة الصرف المكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين. 
وتمت الاستجابة للشكوي المقدمة من سكان شارع الشهيد أحمد عبد العزيز من شارع الوفاء والأمل بحي الهرم من وجود كشاف أنارة لأحد أعمدة الإنارة بالشارع قايل للسقوط ، وعلي الفور تم توجيه حي الهرم بفحص الشكوي والذي قام برفع الكشاف وتركيب اخر بدلآ منه حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التواصل الاجتماعي الحماية المدنية الحيز العمراني الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بلاعة صرف خدمات المياه والصرف الصحي خطوط المياة قرية نزلة الاشطر قمامة ومخلفات

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