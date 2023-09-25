برلماني: الجولات المفاجئة لوزير الصحة بالمستشفيات أفضل الطرق لضبط المنظومة الطبية

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الزيارة المفاجئة التى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لمستشفى هليوبوليس، بمنطقة مصر الجديدة في تمام الساعة السابعة من صباحاً للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمثابة أفضل طريق لضبط منظومة الأداء الصحى داخل مختلف المنشآت والمؤسسات والمراكز والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأعرب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة بما شاهده الدكتور خالد عبد الغفار من أداء وانتظام رفيع المستوى داخل المستشفى مؤكداً أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بخير ويقوم جيش مصر الأبيض بأداء رسالته السامية داخل المستشفيات بكل حرفية ومهنية.

وطالب الدكتور محمد سليم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القيام بصرف مكافآت مالية " محترمة " لجميع القيادات و الأطباء وأطقم التمريض والعاملين داخل مستشفى هليوبوليس حتى تكون بمثابة حافز حقيقي لجميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية الاخرى موجهاً تحية قلبية لكل من يعملون داخل مستشفى هليوبوليس على اخلاصهم فى عملهم.

وطالب الدكتور محمد سليم من جميع المحافظين نوابهم والقيادات ومديرى المديريات والإدارات التابعة وقيادات المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية اتخاذ المثل والقدوة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فى ادارته الناجحة للمنظومة الصحية للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة خاصة فى أوقات العمل غير الرسمي وأيام الإجازات والعطلات الرسمية لمتابعة سير العمل داخل المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن اتباع سياسات الدكتور خالد عبد الغفار هو أفضل طريق للتأكد من سير العمل داخل المؤسسات الصحية.

وكان وزير الصحة والسكان قد بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال، حيث اطمئن على الخدمات المقدمة للمترددين على القسم، كما اطمئن على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات.

كما راجع الوزير نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، ومعدلات العمليات الجراحية، وكذلك معدلات التردد على العيادات الخارجية للمستشفى واطلع على جداول انتظام حضور الفريق الطبي والإداري ، وتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى، كما راجع سجلات دخول وخروج المرضى، وأثنى على مستوى النظافة في كافة أقسام المستشفى، وتواجد أفراد الأمن في أماكنهم.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بانتظام سير العمل في مستشفى هليوبوليس، وانتظام الفرق الطبية، كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.

تجدر الاشارة الى ان نسب الإشغال في قسم الرعاية بمستشفى هليوبوليس، تصل إلى 90% بينما تصل نسب الإشغال في الأقسام الداخلية لـ80 %، وإشغال حضانات الأطفال 90% فيما يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية ما بين 400 إلى 500 حالة يوميا، مضيفا أن المستشفى أجرى بالأمس 15 عملية جراحية، و24 قسطرة قلبية.

وواصل وزير الصحة والسكان جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، واطلع على معدلات الإشغال في كافة الأقسام، ومعدلات التردد في العيادات الخارجية، ونوبتجيات الأطباء والفرق الطبية.

واكتشف الوزير عدم انتظام حضور الأطباء والفرق الطبية، وضعف معدلات التردد على العيادات الخارجية، كما رصد وجود أعطال في العديد من الأجهزة الطبية، بسبب عدم انتظام مواعيد الصيانة الدورية، وعدم متابعة اجراءات تكهين الأجهزة التي خرجت من الخدمة ، وتراجع مستوى النظافة، وغياب فرق الأمن، حيث وجه الوزير رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات، وتغيير شركة الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى.

كما استكمل الدكتور خالد عبد الغفار جولته بزيارة مركز طبي التجمع الخامس حيث تفقد العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى، واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المركز، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين على المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز.

وأشاد الدكتور محمد سليم بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات (أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة) ومقارنة الاعداد بمعدلات تردد المرضى على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير خلال 30 يوما من الجولة.