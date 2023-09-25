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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية : استمرار أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

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جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال أعمال رصف شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم رصف الشارع بداية من مدخل المدينة بمنطقة العلو وحتى نهايته بناحية أبو علي بطول ١٠.٣ كم.

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وأشار محافظ الغربية أنه تتم صيانة المحور المروري الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية، حيث يمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

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العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجدي السيولة المرورية الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المنظر الحضارى المحور المروري المحلة الكبرى دكتور طارق رحمى

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