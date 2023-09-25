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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد صيني رسمي يزور مكتبة "دار المعارف" ويبدي إعجابه بكتب "طه حسين"

وفد صيني يزور دار
وفد صيني يزور دار المعارف

أجرى وفد صينى رسمي بزيارة مكتبة دار المعارف بمحطة الرمل  بالإسكندرية ويتكون الوفد من كبار المختصين فى مجال النشر بالصين.

وقد أبدى الوفد إعجابه بالمكتبة وتنوع الكتب بها خاصة فيما يتعلق بالمكتبة الخضراء وكتب الأطفال ومؤلفات الكاتب المصري العالمي طه حسين.

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وقد صرح سعيد عبدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين بأن الزيارة جاءت في  ضوء التواصل مع الجهات الخارجية فى شأن تبادل الحقوق والترجمة وخاصة مع الجانب الصينى بهدف فتح أسواق جديدة للناشرين.

وأشار عبده  إلى اته تم  التنسيق مع الوفد  وتقرر عقد لقاء معهم بمقر الاتحاد  وذلك غدا  الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 الساعة الثالثة ظهرا بمقر الاتحاد لتبادل وجهات النظر والتشاور حول آلية وطرق تبادل الحقوق وإمكانية التعاون والتجارب الخاصة فى مجال النشر بين الجانبين .


يذكر أن دار المعارف انشأها صاحبها نجيب متري في سنة 1890 كمطبعة تجارية في الطابق الأرضي من منزل كبير كان يحمل رقم 70 شارع الفجالة (اشتهر آنذاك بشارع المطابع) وقد كان هذا المبنى ملكا لخليل الزهار واشتراه السيد عبد الرحيم الدمرداشي باشا.


وفي سنة 1910 حدث تطوير لدار المعارف للطباعة بأن أصبحت دار المعارف للنشر، وقد تم ذلك بعد استئجار دكان بنفس المنزل السابق وجعلته مكتبة دار المعارف.


 وفي سنة 1953م تغير ترقيم العقارات بشارع الفجالة فأصبحت تحمل رقمها الحالي وهو رقم 9 شارع الفجالة، وهو حاليا أحد فروع دار المعارف. مع زيادة أعمال نشر الكتب بدار المعارف قامت ببناء المبنى الحالي حيث انتقلت اليه في 1/3/1950، وكان آنذاك يحمل رقم 5 شارع ماسبيرو.

وفيما بعد تغير اسم الشارع ورقم العقار ليصبحا باسمها الحالي وهو رقم 1119 طريق كورنيش النيل وهو حاليا على مقربة من ميدان عبد المنعم رياض ثم قامت فيما بعد ببناء ملحق جانبي لهذا المقر الرئيسي. في سنة 1963م جرى تأميم الكثير من المنشآت العامة ومن ضمنها دار المعارف. حاليا يوجد لدار المعارف 21 فرعا في الجمهورية تقوم بعرض وبيع كافة إصدارات دار المعارف.

وقد أثرت الدار المكتبة العربية بالنشر للعديد من كبار الكتاب أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم والمازني ومحمد مندور وإبراهيم ناجي وأحمد حسن الزيات وعائشة عبد الرحمن وشوقي ضيف وأحمد مستجير و سيد شلبي.

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