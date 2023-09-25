قبل قدوم الشتاء.. 522 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا لتعزيز الطاقة

قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم ستحصل بموجبها كييف على ما يصل إلى 522 مليون دولارا لتعزيز مرونة نظام الطاقة الأوكراني.



وقالت السفارة في بيان صدر يوم الأحد إن أوكرانيا ستحصل على 422 مليون دولار من مساعدات الطاقة الجديدة وستخضع 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ تدابير معينة بما في ذلك الإصلاحات.



وقالت إن أحد الأهداف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة البنية التحتية الحيوية، في أعقاب الهجمات الجوية الروسية على محطات الطاقة والمحولات التي تركت الملايين من الناس بدون كهرباء في بعض الأحيان في الشتاء الماضي.

وأجرت أوكرانيا إصلاحات واسعة النطاق منذ ذلك الحين ولكن المسؤولين حذروا من هجمات جديدة هذا الشتاء. وبالفعل، ضربت روسيا مرافق الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا الأسبوع الماضي.



وقالت السفارة الأمريكية إن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى مساعدة أوكرانيا على العمل من أجل إصلاح قطاع الطاقة وانتقاله بعد الحرب مع روسيا إلى اقتصاد طاقة تنافسي منخفض الكربون ومتكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السفارة عن مذكرة التفاهم بعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.