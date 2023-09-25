بعد موافقة الوزراء.. 6 عوائد اقتصادية وراء إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة

يستعرض موقع صدى البلد أهمية إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شركة لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز في السطور التالية:

1- تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات في تطوير ونمو قطاع المشروعات الصغيرة

2- تصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء

3- التكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

4- تقديم خدمات ومنتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة في كافة المحافظات

5- التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة ودعم نشاط التمويل متناهي الصغر

6- المساهمة في رفع دخول الأسر محدودة الدخل فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأحد، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعني، وشارك في الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات تأسيس الجهاز شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الموافقة على القوائم المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية من 1/1/2022 حتى 31/12/2022.

