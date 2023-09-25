انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. ننشر الجدول الزمني بالأيام والتواريخ

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، حيث تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من ديسمبر2023.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

تجرى عمليات الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023.

خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023. تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من ديسمبر.

تجرى الإعادة بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7 يناير .

تجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و 10 يناير 2024.

تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 لـ 14 أكتوبر 2023

15 نوفمبر أخر موعد لتنازلات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

اختيار المرشحين للرموز الانتخابية سيكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.

بدء الحملات الانتخابية رسميا للمرشحين للانتخابات الرئاسية 9 نوفمبر 2023.

انتهاء عملية الفرز في الانتخابات الرئاسية وتسليم المحاضر للجان العامة وإعلان الحصر العددي 11 ديسمبر 2023.

مواعيد الانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9 مساء

إعلان فوز الرئيس الجديد 16 يناير 2024.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين لمارثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، مع تحديد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

كان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل إجراء انتخابات الرئاسية المصرية 2024، أهمها أن الانتخابات الرئاسية تجرى في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وأن الهيئة تأكدت من سلامتها الفنية والإنشائية.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين

- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية

- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.