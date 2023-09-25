السعودية والصين تخفضان استثماراتهما في السندات الأمريكية

قامت المملكة العربية السعودية و الصين و اليابان بخفض ملكيتهما في سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فقد بلغت استثمارات السعودية في هذه السندات في يوليو عام 2023 مستوى 109.2 مليار دولار ومقابل 111 مليار دولار في يناير 2023 وعند 121.6 مليار دولار في يوليو 2022.

وخفضت اليابان الاستثمارات في هذه السندات من 1230.7 مليار دولار تم تسجيلها في يوليو 2022 إلى 1112.5 مليار دولار سجلت في نفس الشهر من العام 2023.

و تراجعت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية من 939.2 مليار دولار في يوليو 2022 إلى 821.8 مليار دولار في يوليو 2023.

ورجح خبراء إقتصاد أن أسباب الخطوة التي إتخذتها الرياض وبكين هو تحويل أموالهما إلى أصول أخرى لتقليل المخاطر المحتملة.