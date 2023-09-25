وزير الطاقة السعودي : المملكة تعتزم بناء أول محطة نووية

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية.

واضاف الوزير السعودي أن تلك الخطوة جائت للإسهام في التنمية الوطنية وأنها تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.

كان قد قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود اليوم الاثنين، إن المملكة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في حوار صحفي مع فوكس نيوز، أن بلاده ستسعى لامتلاك القدرة النووية إذا فعلت إيران ذلك، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "الحفاظ على الأمن والتوازن".

وأبدى ولي العهد قلقه من أن تصبح أي دولة في المنطقة قوة نووية، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية" في حال استخدام السلاح النووي.