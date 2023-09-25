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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جاليري مصر يحتفي بافتتاح معرض " إرتقاء " للفنان إسلام عبادة

معرض فني
معرض فني

افتتح الفنان إسلام عبادة معرض " إرتقاء "، وسط حضور عدد كبير من التشكيليين وأساتذة الفنون، وذلك مساء أمس الأحد 24 سبتمبر بجاليري مصر.

وحول المعرض قال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري: "تتميز أعمال الفنان إسلام عبادة بالتوازن والحركة كعناصر تعكس تمكن النحات لاسيما عندما يجنح للشكل التجريدي الهندسي، ضف إلى ذلك أن حركية كل عمل وتكوينه له دلالة إما رمزية أو تشكيلية فالحركات الانسيابية الناعمة توحي باللطف والعاطفة والحركة الممشوقة توحي بالشموخ والإنطلاق".

وأضاف محمد طلعت: "إسلام عبادة فنان متجدد، نحات يدرك تماماً قيم الكتلة والفراغ وبنى تكوينية متعددة مختلفة بمفهوم الحداثة في النحت، تكوينات محملة بمفاهيم فكرية وطاقات تعبيرية وعلاقات متبادلة يحقق منها جسداً منظماً قائماً بذاته يعكس روح الحيوان التي هي مقصده ومضمون فلسفته بطابعها الجمالي، وهنا يكمن دور النحات وفهمه لعناصر التكوين وتمكنه من ربطها بصياغات تشكيلية منسجمة وذات إيقاعات متناغمة تأتي بتأثيرها على المشاهد بصرياً ووجدانياً".

يستمر المعرض حتى 11 أكتوبر ٢٠٢٣ بجاليري مصر في (٤ أ ابن زنكي متفرع من شارع حسن صبري الزمالك، القاهرة).

كبير من التشكيليين الفنان إسلام عبادة معرض إرتقاء جاليري مصر الفنان محمد طلعت التجريدي الهندسي تشكيلية فالحركات الانسيابية

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