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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رحيل فرنسا| هل تسحب الولايات المتحدة قواتها من النيجر؟ الدفاع الأمريكية تجيب

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في النيجر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم الحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أنه لم يحدث تغيير في وضع القوات العسكرية الأمريكية المتواجددة في النيجر، لافتا إلى أن واشنطن تريد رؤية حل دبلوماسي للأزمة هناك.

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد بعد الانقلاب.

قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد وذلك وفقا لما قاله خلال حوار تلفزيوني له.

وأضاف ماكرون، أن فرنسا ستنهي تواجدها العسكري في النيجر ويستعد جنودها في الأسابيع القليلة الماضية إلي الرحيل.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ترحيبة بإعلان فرنسا إنهاء تواجدها العسكري والدبلوماسي من البلاد بشكل نهائي.

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن انسحاب القوات الفرنسية يمثل مرحلة جديدة نحو سيادة البلاد.

وأضاف المجلس في بيان له بعد الإعلان الفرنسي، أن كل من يهدد مصالح وإرادة النيجر يجب عليه الخروج منها سواء كان ذلك بإرادته أم لا، لافتا إلى أن القوات الإمبريالية والاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر.

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