نحن من طلبنا|مستشار رئيس النيجر يعلق على إعلان ماكرون بسحب القوات الفرنسية

علق مستشار رئيس النيجر أنتينيكار الحسن، على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنهاء التواجد العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر.

وقال مستشار رئيس النيجر في تصريحات لموقع سكاى نيوز، إن إعلان ماكرون إنهاء تعاون فرنسا العسكري مع النيجر وسحب قواتها من نيامي، لا يعني تخلي باريس عن شرعية الرئيس محمد بازوم.

ووفقا لـ الحسن، فإن بازوم هو من طلب من الرئيس الفرنسي سحب القوات الفرنسية من النيجر من أجل تخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين البلدين، وكذلك لتخفيف المعاناة عن الشعب.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ترحيبة بإعلان فرنسا إنهاء تواجدها العسكري والدبلوماسي من البلاد بشكل نهائي.

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن انسحاب القوات الفرنسية يمثل مرحلة جديدة نحو سيادة البلاد.

وأضاف المجلس في بيان له بعد الإعلان الفرنسي، أن كل من يهدد مصالح وإرادة النيجر يجب عليه الخروج منها سواء كان ذلك بإرادته أم لا، لافتا إلى أن القوات الإمبريالية والاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر.

وخرج المواطنون في عاصمة النيجر "نيامي" للاحتفال بإعلان ماكرون، سحب القوات الفرنسية من النيجر وإنهاء التواجد العسكري والدبلوماسي الفرنسي في البلاد.

وتظاهرات الآلاف من مواطنين النيجر في نيامي ملوحين بإعلم البلاد وفرحين بخروج القوات الفرنسية من البلاد.