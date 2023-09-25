عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من النيجر بعد إعلان ماكرون سحب القوات الفرنسية من البلاد

النيجر
النيجر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الأثنين، ترحيبة بإعلان فرنسا إنهاء تواجدها العسكري والدبلوماسي من البلاد بشكل نهائي.

وهي الخطوة التي كان يطالب بها المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد الإنقلاب الذي قام به على رئيس النيجر محمد بازوم المدعوم من فرنسا، حيث وجه المجلس العديد من الإنذارات والمطالبات برحيل السفير الفرنسي في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلاد وهو ما كانت تقابلة باريس بالرفض التام.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، أن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد بعد الانقلاب.

قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد وذلك وفقا لما قاله خلال حوار تلفزيوني له.

قال ماكرون، إن فرنسا ستنهي تواجدها العسكري في النيجر ويستعد جنودها في الأسابيع القليلة الماضية إلي الرحيل.

أشار رئيس الدولة إلى أن الجنود الفرنسيين سوف يغادرون النيجر في نهاية السنة، بطريقة منظمة، وسيتم أيضًا استدعاء سفير فرنسا إلى باريس.

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

تهديد مبطن لدول إيكواس.. مالى لن تسكت حال التدخل عسكريا في النيجر

النيجر فرنسا المجلس العسكري الحاكم رئيس النيجر محمد بازوم السفير الفرنسي القوات الفرنسية باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

قرار عاجل من الأهلي بشأن مصير كريستو من الرحيل عن الفريق

المدرب مابيألفش| ميدو يكشف أهم لاعبي الأهلي مع كولر

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

ماكرون يعلن نهاية التواجد العسكري وسحب السفير الفرنسي في النيجر

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

تهديد مبطن لدول إيكواس.. مالى لن تسكت حال التدخل عسكريا في النيجر

شكري يطلع على رؤية مالي بشأن تطور أوضاع النيجر ويؤكد دعوة مصر لحل الأزمة

النيجر.. محمد بازوم يرفع دعوى أمام محكمة «إيكواس» لإطلاق سراحه

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: الدنيا جميلة بس على حسب أنت لابس أنهي نضارة

الكدواني: ياسمين صبري مثقفة جدا ومتواضعة وبستمتع بالحوار معاها

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

تطور خطير.. أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في 4 مناطق وإطلاق صافرات الإنذار

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة لم يحقق تقدما

علامة استفهام.. إبراهيم سعيد يهاجم صلاح محسن بعد مشاركته الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ