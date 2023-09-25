أول تعليق من النيجر بعد إعلان ماكرون سحب القوات الفرنسية من البلاد

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الأثنين، ترحيبة بإعلان فرنسا إنهاء تواجدها العسكري والدبلوماسي من البلاد بشكل نهائي.

وهي الخطوة التي كان يطالب بها المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد الإنقلاب الذي قام به على رئيس النيجر محمد بازوم المدعوم من فرنسا، حيث وجه المجلس العديد من الإنذارات والمطالبات برحيل السفير الفرنسي في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلاد وهو ما كانت تقابلة باريس بالرفض التام.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، أن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد بعد الانقلاب.

قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد وذلك وفقا لما قاله خلال حوار تلفزيوني له.

قال ماكرون، إن فرنسا ستنهي تواجدها العسكري في النيجر ويستعد جنودها في الأسابيع القليلة الماضية إلي الرحيل.

أشار رئيس الدولة إلى أن الجنود الفرنسيين سوف يغادرون النيجر في نهاية السنة، بطريقة منظمة، وسيتم أيضًا استدعاء سفير فرنسا إلى باريس.