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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

النيجر
النيجر

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن النيجر منعت الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي.

وقرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر إعادة فتح مجاله الجوي أمام الرحلات التجارية مطلع سبتمبر، رغم أنه كان مغلقا منذ 6 أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من التحرك العسكري.

وفي 4 سبتمبر، أعلن متحدث باسم وزارة النقل، أن “المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية”، موضحًا أن الخدمات الأرضية قد استؤنفت أيضًا.

وأضاف: “لا يزال المجال الجوي مغلقا أمام جميع الرحلات الجوية العسكرية التشغيلية وغيرها من الرحلات الخاصة التي لا يُسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة”.

وبالتالي فإن هذا القيد يستهدف الآن فرنسا فقط، في حين أن العلاقات بين باريس والنظام في النيجر متوترة للغاية.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منتصف سبتمبر، أن السفير الفرنسي في النيجر محتجز “كرهينة” من قبل المجلس العسكري الحاكم.

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وأمر الجيش، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، بطرد السفير الفرنسي نهاية أغسطس، بعد أن رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.

ومنذ ذلك الحين، استمرت فرنسا في معارضة هذا الرحيل، بحجة أن هذه الحكومة لا تملك السلطة لتقديم مثل هذا الطلب.

النيجر فرنسا الطائرات الفرنسية

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