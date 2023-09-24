تهديد مبطن لدول إيكواس.. مالى لن تسكت حال التدخل عسكريا في النيجر

سبق وأن أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن تأسيس تحالف دفاعي مشترك الغرض منه الدفاع عن الدول الثلاث، لكن الهدف الأول كان الوقوف في وجه ايكواس ضد تدخلها المحتمل في النيجر بعد التحرك العسكري من الجيش وعزل الرئيس.

ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية عدة، فقد حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، في الأمم المتحدة من أي تدخل عسكري مشيرا إلى أن مالي لن تقبل بذلك ولن تقف دون حركة في حال حصول تدخل عسكري في النيجر.

ويذهب التحذير المالي من قلب الأمم المتحدة إلى تكتل الإيكواس وإلى فرنسا.

وتهدد دول غرب إفريقيا إيكواس قادة عزل الرئيس في النيجر منذ 26 يوليو بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس".

كما هاجم ديوب فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيدا في المقابل بروسيا "لتضامنها والتزامها الموثوق".

وأعطى قادة مالي ضربة لفرنسا بفضهم الشراكة العسكرية على وجه الخصوص مع فرنسا وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا.

ومن المقرر خروج بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بحلول نهاية العام.